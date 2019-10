ClickToPray eRosary: voici le premier chapelet connecté

"C’est le meilleur de la tradition de l’Église avec le meilleur de la technologie" assure le père Frédéric Fornos, le directeur du réseau mondial de prière du pape. Ce chapelet intelligent a été imaginé pour aider les jeunes à prier cette ancienne prière de l’Eglise en l’intégrant pleinement dans le monde digital. Lors des dernières Journées mondiales de la jeunesse, le pape François avait demandé aux jeunes de prier avec lui cette prière mariale pour la paix en utilisant les outils modernes.

A quoi ressemble ce chapelet connecté ?

Le eRosary ressemble à un chapelet normal, il se porte au poignet mais en plus de vous connecter à Dieu, il est connecté à votre smartphone via une application et vous aide à prier. En effet Clicktopray permet d’accéder à des contenus spécifiques comme des rosaires thématiques pour la paix par exemple. Le père Frédéric Fornos le promet : "Il y en aura deux nouveaux par an pour prier pour les migrants ou sur la Création à partir de l’encyclique Laudato Si'". Petite subtilité technologique et pieuse à la fois, pour les geeks cathos: le eRosary se déclenche automatiquement lorsque l’on fait son signe de croix !



Le eRosary n'est pas très accessible

Pour l'instant il n’existe que 3.000 chapelets connectés et ils coutent 99 euros. Le père Frédéric Fornos rassure : "10% des recettes sont reversées pour le développement du réseau mondial de prière du pape". Le eRosary est fabriqué à Taïwan et il est produit dans des conditions éthiques et responsables.