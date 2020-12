Comment passer un Noël joyeux malgré le contexte sanitaire ?

Un Noël pas comme les autres. C’est ce qu’on entend souvent dans les discussions et c’est ce qui se profile doucement pour le réveillon demain soir. L’épidémie est toujours préoccupante. Et le covid-19 obligera certains d’entre nous à se priver d’une partie de la famille pour éviter un risque de contamination. Mais Noël peut rester malgré tout un événement joyeux.

Maintenir un lien malgré tout

Le Covid-19 va nous obliger à réduire le nombre de personnes à table et potentiellement à nous passer de certains membres de notre famille, potentiellement à risque. Virginia est une personne à risque qui fait très attention et reste confinée depuis mars. Chez elle tout est presque prêt : son mari, ses deux enfants, son père et elle ont décoré l’intérieur. Les enfants ont fait des dessins. Mais elle ne recevra pas le reste de sa famille : l’ouverture des cadeaux se fera à distance. "L'ouverture des cadeaux, on va la faire en visio pour que les petits voient la tatie, le tonton. On a prévu de faire ça comme ça pour maintenir un lien qui nous manque", explique la maman.

Finalement, c’est le moins pire dans cette situation épidémique préoccupante qu’on ne peut pas maîtriser. Quand on n’a pas le controle sur la situation, il faut lâcher prise. "On a des nouvelles réglementations qui s'imposent à nous. L'idée c'est de lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas d'emprise. En revanche, j'ai une influence sur la manière dont je vais traverser cette situation", conseille Carine André, consultante et praticienne en psychologie positive à Grenoble.

Passer un Noël solidaire

Comme chaque année, plusieurs initiatives sont organisées pour aider les plus démunis. Dans plusieurs villes françaises, vous pouvez par exemple prendre part à des maraudes le soir du réveillon de Noël : accompagner donc des bénévoles de la Croix Rouge et offrir de la nourriture et des petits cadeaux aux personnes sans-abri. C’est un geste qui peut se faire n’importe où et avec n’importe qui. "N'hésitez pas à écrire des cartes, à offrir des gants, des chaussettes à la personne que vous croisez tous les jours. Ça met du baume au cœur à des personnes qui ont vécu une année très très dure", explique Pierre Catalan, responsable du volontariat à la Croix Rouge.

L'année a aussi été difficile pour les personnes âgées. Ce sont des personnes à risque, qui ont beaucoup été isolées. Elles ne pourront donc pas forcément voir du monde durant les fêtes de Noël. D’autres n’ont pas de famille et sont précaires. L’association "Agir ensemble pour défier la solitude" va donc leur livrer des repas et des cadeaux, durant la journée du 24 décembre, à Plaisance du Gers (Gers). De 9h à 18h, ils iront à la rencontre des personnes isolées, dans le respect des gestes barrières bien sûr. Un moment toujours très fort pour ces personnes. "On fait un travail de psychologue, on les écoute. On n'est pas des livreurs de pizza, on est là pour les écouter. Quand on va chez ces personnes-là, on est comme le Messie", affirme Eric Linsen, le trésorier de l’association.

Rester dans la fraternité

L’écoute, le partage, des valeurs primordiales à l’approche de Noël. "La relation aux autres c'est un pilier central d'équilibre. À Noël il faut chérir ses relations, passer un moment agréable", explique Carine André.

Dans la solidarité, en famille ou seul derrière un écran, il y a mille façons de passer Noël cette année malgré le Covid-19. Il ne tient qu’à vous de le transformer, en acceptant les difficultés et en lâchant prise sur ce qu’on ne peut pas contrôler.