Dans la région Sud, un chemin de pèlerinage sur les pas de Marie Madeleine

La grotte de sainte Marie Madeleine, dans le massif de la sainte Baume, a pu rouvrir pour les célébrations de Pâques. L'État et la région ont contribué chacun à hauteur de 130.000 euros aux travaux. Renaud Muselier, le président de la région Sud, a profité de la réouverture du site pour annoncer la création d'un chemin de pèlerinage sur les pas de Marie Madeleine. 165 km entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Saint-Maximin en passant par Marseille et la Sainte-Baume. Il sera inauguré le 24 mai pour la Pentecôte.

"Il fallait que ça ouvre rapidement parce que après ça devient un lieu oublié alors que c’est le troisième caveau de la chrétienté. [...] Quand on a un bijou comme ça au sein d’un parc naturel, c’est un lieu qu’il faut mettre en valeur et protéger. C’est un diamant spirituel. [...] Marie Madeleine a laissé des traces de partout. C’est très important pour nous, pour notre culture, pour notre religion", estime Renaud Muselier.