Edition 8h00

> Mardi soir les élèves du lycée Léonard de Vinci d'Amboise donnaient une représentation de leur adaptation du Curé de Tours. Le résultat d'une année de travail sur le roman de Balzac. Ils présentaient leur création au cloitre de la psalette à Tours.



> 2 enfants sur 3 se plaindraient d'avoir mal au dos durant leur scolarité. Pour remédier à ce problème, la CPAM et des kinésithérapeutes organisent 4 journées d'ateliers et de consultations gratuites à destination de 8-12 ans.



>Météo : Ciel clair, quelques nuages, et jusqu'à 25°. C'est ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 23 mai.