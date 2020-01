Entreprises angéliques ou barbares ?

Les temps sont-ils mauvais ?

Question qui était posée à St Augustin au sujet de la situation du monde !

J’étais mardi dernier aux rencontres Sofiprotéol Groupe Avril grand acteur Français du secteur agricole et agroalimentaire avec qui je collabore professionnellement. Le frère Hugues Minguet qui anime le groupe de réflexion Sens et croissance y planchait sur cette question du temps, du bien et du bon.

Il distingue 2 niveaux dans l’entreprise : celui de la réalisation et celui du sens.

Il évoquait que l’entreprise peut-être très professionnelle en délivrant un bon produit et un bon service mais peut le faire en se comportant comme un barbare en pressurisant avec cynisme les parties prenantes.

Mais à l’inverse, l'entreprise peut être également pleine de sens mais rester angélique. En effet, afficher des valeurs et une belle raison d'être ne suffit pas si nous avons de graves lacunes en terme de professionnalisme et de performance.



Mais alors quoi proposer à ceux qui ne veulent être ni barbares ni angéliques ?

Bonne nouvelle, il existe un modèle vertueux performant qui réconcilie raison d’être et performance.

S'appuyant sur la pensée sociale chrétienne les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens sont invités à définir la raison d'être de leur entreprise et à la vivre en actes avec professionnalisme et bienveillance.

A tort, progressivement la pensée collective a fait croire au monde que pour réussir il fallait écraser les autres. Or ceux qui valorisent les autres et concourent à la dignité constatent de meilleures performances sur la durée.

Nous sommes souvent très bien formés au marketing, au management ou à la comptabilité… et c’est important mais nous sommes trop peu à être formés à la manière de pratiquer le bien commun et la vie bonne.

J’intervenais récemment à St Maximin près de Aix en Provence auprès des dirigeants de la région Paca à une formation de notre mouvement qui expliquait ce qu’est le bien commun, la dignité, la subsidiarité et les autres balises fournies par la pensée sociale chrétienne. Le retour des participants était unanime: cela m’a éclairé et donne du sens à sa vie personnelle, professionnelle et spirituelle, il faut faire découvrir à toutes les personnes en responsabilité le contenu lumineux de la pensée sociale chrétienne !



Et pour conclure, quelle était l’analyse de St Augustin sur les temps mauvais évoquée par le frère Hugues Minguet ?

St Augustin pensait qu’il n’y avait pas de fatalité à vivre des temps mauvais.

Il nous dit que si nous sommes bons et que nous œuvrons à la vie bonne, les temps seront bons car nous sommes le temps.

Chers auditeurs, prenons conscience que cela ne s’adresse pas qu’aux autres. Chacun est invité à s’engager, à se former et à vivre la pensée sociale chrétienne pour apporter sa contribution positive à la société, car comme nous sommes le temps, l'avenir sera donc ce que nous en ferons !