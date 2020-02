Face à l'épreuve, demander conseil

« Au printemps, j’ai vécu quelque chose de bien difficile… Je perdais pied. J’ai lancé un appel au secours à l’OCH ». Victor qui parle ainsi a 27 ans. Il souffre d’une maladie évolutive. Il perd peu à peu toutes ses capacités, il traverse parfois des épisodes dépressifs. Victor est l’une des trois mille personnes qui s’adressent au Service Ecoute et Conseil de l’OCH chaque année.



Qui peut s’adresser et pour quelles types de demandes ou de besoins ?

Chacun est le bienvenu ! Les questions sont parfois très précises -« je cherche un dentiste qui sache soigner mon enfant autiste » ou encore « je cherche un foyer pour ma sœur trisomique. Il y a tellement d’informations sur internet, on est perdu » - On le devine, les réponses ne sont pas simples, ni le dentiste, ni le foyer, mais on va chercher ensemble la meilleure réponse possible.

Les questions sont parfois beaucoup plus ouvertes et complexes : « Notre fille est anorexique, sa sœur nous reproche d’en faire beaucoup trop pour elle ». Ou encore « Comment aider mon ami dont la femme est handicapée depuis un accident de voiture ?» Et là, il s’agira plutôt d’un accompagnement dans la durée, pour aider les uns et les autres à trouver leur juste place.

Les demandes qui arrivent à l’OCH sont donc les plus diverses, tout type de maladie ou de handicap, de toutes sortes de personnes partout en France, croyantes ou non: personnes handicapées, familles, étudiants, professionnels, amis, ou encore des bénévoles qui proposent leurs services.

A chacun sa réponse la plus ajustée à sa situation, comme en témoigne encore Victor : « J’ai été heureux de l’accueil que j’ai reçu : l’intérêt que la personne de l’OCH m’a porté, la sincérité des mots ; elle m’a mis en lien avec un groupe de jeunes… Je me sens tellement moins seul aujourd’hui ».

On l’imagine, le sentiment de solitude est souvent présent chez ces personnes ?

On le sait le handicap, la maladie psychique, isolent trop souvent. On se replie sur la blessure, les proches se détournent, trop peu de dispositifs, des choix difficiles à faire, tout cela développe ce sentiment de solitude. Alors, accueillir, orienter, accompagner, mettre en lien, sont au cœur du service écoute et conseil de l’OCH ; une relation personnelle, discrète, bienveillante, faite de compétence et de confiance, aussi longtemps que nécessaire.

Des petits chemins peuvent s’ouvrir alors dans ce qui paraissait être une impasse, des petites lumières peuvent s’allumer, qui viennent éclaircir l’obscurité, une espérance peut jaillir, que l’on n’imaginait pas possible au début. « La lumière d’une rencontre » aimait dire Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de l’OCH.