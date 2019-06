Histoire de striatum

Ainsi comme certains sont victimes d’obésité, nous sommes victimes d’infobesité. Et le coupable c’est qui, hormis les GAFA et autres fils d’info en continu ? Et bien c’est notre striatum figurez-vous. Le striatum, c’est ce cerveau indispensable à notre survie. Il encourage à consommer, se reproduire ou s'assurer un statut social qui garantisse notre supériorité sur les autres. Et chaque fois que nous assouvissons ces besoins, notre striatum est bien content et nous envoie un shoot de dopamine !

Son problème, ou plutôt le nôtre, c’est qu’il ne vit que dans la sensation du plaisir immédiat. Il ne connaît pas le temps long, pas plus que le temps différé. Ainsi plus il en a, plus il en veut, le striatum. Voilà ce qui fait l’infobésité, et notre désastre puisque rien n’arrête l’appétit du striatum. Voilà la thèse de Sébastien Bohler. Docteur en neurosciences, directeur de la revue Cerveau & Psycho, dans son dernier essai, "Le bug humain" (Robert Laffont, 2019).



Alors comment sortir de cette spirale, au bout du compte destructrice de la planète ?

Et bien en éduquant ce striatum, afin qu’il se détourne de ces plaisirs immédiats et néfastes, pour se tourner vers des plaisirs différés et constructifs, comme le souci de l’autre, la générosité. Pour ce faire, il faut reconnaître ces comportements comme bons, les gratifier, chez les petits et les grands. Gratifier ce qui est donné en partage, et non tant ce qui est possédé. Et hop, un shoot de dopamine !



Alors voici un très beau programme d’été. Pour tous ceux qui auront la chance des vacances en quittant notre accélération continue, aimer ralentir, prier, méditer, s’ennuyer même. Aimer la tempérance, cette belle vertu du plaisir mesuré, juste humain. Et surtout aimer partager transmettre, recevoir. Admirer la création autant que les humains, et non les consommer, se soucier d’autrui, par-dessus tout.

Et autant de shoots de dopamine nous serons promis…



Alors belle cure pour cet été !