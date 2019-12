Hommage à François Pinsac : la technologie au sein de l'Eglise

François a été un des initiateurs de la « Church tech : Eglise et innovation numérique ». Ce mouvement a été crée par un groupe de jeunes leaders chrétiens qui ont décidé de se lever, de vivre avec leur temps et de soutenir la création de start-ups utilisant les nouvelles technologies au service de l’église et de l’évangélisation.

Eglise et innovation numérique promotionne et développe des outils pour prier, pour la quête, pour visiter les églises mais aussi pour mettre en avant des produits monastiques… Les initiatives sont multiples et nombreuses.

François, époux de Camille, avait au-delà de leur vie conjugale deux passions Dieu et le web. Grâce au congrès mission, les EDC ont noué un lien complice avec ce groupe de la Church Tech et je voulais ce matin rendre grâce pour l’engagement de François et pour ses fruits. Mais à travers lui, je rends grâce pour tous ces jeunes qui s’investissent pour transformer le monde. Ils ont compris très tôt que chacun de nous doit être co-créateur pour écrire la suite de l’histoire avec les outils et la modernité de notre temps.



Quelles conséquences peut avoir cette disparition pour ce mouvement d’église encore jeune ?

Depuis son accident et pendant les jours d’hospitalisation jusqu’à son décès, il s’est déroulé une mobilisation et une ferveur extraordinaire avec des messes célébrées partout dans le monde. Cela a fait l’objet d’un article dans La croix ce week-end.

Pour Camille et sa famille, comme pour les familles des militaires décédés au Mali c’est un drame dévastateur mais au regard de leurs témoignages d’espérance et de la ferveur exprimée, j’ai l’intuition qu’avec cette abondance de prières, les start-ups de l’Eglise Innovation Numérique vont redoubler d’énergie et vivre une fécondité divine sans précédent.



L’évangile de dimanche nous rappelait qu’il faut se tenir prêt car nous ne connaissons ni le jour ni l’heure. Nous le vérifions régulièrement. Alors, comme François Pinsac a pu le faire, chers auditeurs n’attendons pas pour devenir des ouvriers du royaume.

A l’image de François comme à celle des apôtres, quittons nos tiédeurs car c’est aussitôt, maintenant et complètement que nous devons-nous lever pour servir nos Eglises.