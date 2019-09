"Je conte jusqu'à toi", un podcast de rentrée pour les enfants

La mission que vous m’avez confiée c’est de dénicher tout ce qu’on peut faire avec des enfants jusqu’à 12 ans, des expos, des jeux, des jeux vidéo, des livres, des films, des spectacles... Mes cobayes et moi on va essuyer les plâtres pour vous trouver des choses sympas à faire le week-end, ou le mercredi après-midi. La chronique sera à destination des parents, des grands-parents mais aussi des parrains et marraines ou des babysitters.



Et aujourd’hui vous nous conseillez un podcast ?

Et même une série audio qui s’adresse aux enfants à partir de 7 ou 8 ans, avant ça risque d’être un peu impressionnant. J’ai écouté la série et c’est relativement prenant surtout grâce à l’ambiance sonore, qui donne un coté réaliste et immersif à l’histoire. Ça s’appelle "Le voyage de Liloo". C’est une série du podcast "Je conte jusqu’à toi" qui propose tout un tas d’autres histoires dont celle de Crapi et Crapou, les deux crapauds intrépides ou de Sigismond le Dragon Poltron. Le leitmotiv de la conteuse Lolly est le suivant : Les histoires ce n’est pas que pour les enfants, son univers est plein de possibilités et en sentiments et ses contes font rire, frissonner ou simplement passer un bon moment.

Mais revenons à l’histoire de l’été en huit épisodes, la série est maintenant complète vous pourrez tout écouter d’une traite ou en profitez plus longtemps avec un épisode de temps en temps. "Le voyage de Liloo", c’est une petite fille un peu effrontée qui s’aventure jusqu’à la cave de sa maison pour récupérer une balle.

Donc on va suivre cette petite fille blonde aux yeux clairs qui est accompagné de Barbotte son poisson-chat dans une grotte, dans des rapides turbulents, dans le fond d’un lac, dans un immense château blanc. Il y a évidement une malédiction, des amis dont le prince mi-humain, mi-monstre, des amnésies et des péripéties. Les histoires de Lolly sont disponibles sur toutes les bonnes applis de podcast ou sur le site de "Je conte jusqu’à toi".

Podcast Je conte jusqu’à toi

Twitter @LollyConte