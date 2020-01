Khushi Baby : une innovation médicale pour les pays en développement

Comme ce mois de janvier est traditionnellement consacré à ce souhaiter tout plein de belles choses et surtout une bonne santé il m’a semblé évident de consacrer les chroniques de ce mois à des réalisations concrètes qui vont permettre de répondre à l’Objectif 3 de l’agenda 2030.

Khushi Baby est une innovation que l’on doit à Ruchit Nagar, un étudiant originaire du Rajahstan en quatrième année à la Harvard Medical School, et qui avec son équipe a conçu un collier, semblable à un bijou traditionnel qui permet de stocker, protéger et chiffrer par mot de passe les informations médicales.

Une solution qui apporte une réponse à une des problématiques du suivi médical dans les pays en développement, qui est d’accéder de manière rapide et sûre aux données de santé. En effet, sans cela, il est difficile, voire impossible d’apporter une réponse sanitaire fiable, au risque pour les enfants comme pour les mamans de se voir donner des soins inappropriés ou de passer à côté de pathologies.

D’autre part cette solution répond à une autre problématique technique qui est que tous les dispensaires ou lieux de consultations ne sont pas forcément connectés aux réseaux mobiles et Internet.



Concrètement comment cela fonctionne ?

Le collier utilise la technologie des puces RFID, dans laquelle sont stockées les informations, une technologie que nous connaissons bien puisqu’elle est habituellement utilisée sur les vêtements comme antivol, et qui associé à la technologie NFC que l’on trouve sur tous les téléphones portables et tablettes, va permettre l'échange d'informations sans avoir besoin d’être connecté à un réseau.

En rapprochant ce collier de leurs smartphones, les personnels de santé accèdent automatiquement à l'ensemble des antécédents de grossesse d'une mère, au diagramme de croissance de son enfant et aux antécédents de vaccination, ainsi que des suggestions sur les vaccinations et autres traitements qui pourraient être nécessaires.

Une fois de retour les acteurs de santé vont transférer l’ensemble des données de manière anonymisée dans un serveur et constituer ainsi une base fiable accessible à tous afin d’apporter de la matière pour les chercheurs, mais aussi permettre le déploiement de politiques publiques sanitaires pertinentes.

Le coût est pour une fois relativement modeste, puisque le coût d’un collier est de moins d’un euro. Si on veut aider Khushi baby à se développer il est possible de se rendre sur leur site www.khushibaby.org et faire un don pour financer colliers et tablettes. Car je vous le rappelle Stéphanie à tous ont peu tout.