L'Association Hospitalière Sainte Marie s'implante dans le Rhône

L'Association Hospitalière Sainte Marie, spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, est présente dans plusieurs départements de la région : Drôme, Ardèche, Puy-de-Dôme, Haute-Loire... Elle souhaite se développer et s'implanter là où elle ne dispose pas encore de structures en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une rencontre est venue accélérer cette volonté d'essaimage : celle de l'association Adélaïde Perrin, qui dispose de foyers et centres d'accueil pour 200 résidents, dans les quartiers d'Ainay et Confluence à Lyon ainsi qu'à Vénissieux. L'Association Hospitalière Sainte Marie partage avec elle une vision commune du soin et du soutien de la personne en situation de handicap mental ou psychique, ce qui a conduit à leur rapprochement.

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le samedi 10 octobre, Jean-Paul Pernet-Solliet insiste également sur la nécessité des actions de prévention, dans une société où les troubles de la santé mentale ne sont pas encore très bien compris, ni forcément acceptés.