Le temps de l’Avent au Secours Catholique, c’est un peu l’inquiétude de recevoir moins de dons, donc moins de projets au service et à partir des plus isolés, des plus en galère… N’oubliez pas dans vos achats la part du pauvre ; le Secours Catholique a besoin de vos dons.



Le temps de l’Avent au Secours Catholique c’est une attention plus grande pour celles et ceux qui sont seuls, isolés, car c’est encore plus dur pendant les fêtes, ça décuple la tristesse… Suscitons de la Fête ! Des salles à décorer, des repas à préparer, à partager, des chants à entonner, des pas de danse à oser… Nos délégations dans toute la France et les Dom Tom s’organisent pour cela…

La fête pour tous, avec tous, pour tisser, tricoter, broder de la fraternité et de la joie…



Le temps de l’Avent au Secours Catholique c’est aussi, au-delà des guirlandes des devantures où notre œil d’enfance s’émerveille, et des chants très célèbres « il est né le divin enfant »… ou « Gloria » : c’est aussi retrouver, redire, célébrer, une fête qui a du sens… mais qui demande du silence ; du silence…

Pour écouter, écouter… Le Mystère de la Clameur de Dieu qui babille au cœur d’une crèche avec maman Marie et papa Joseph.

Ce sont de pauvres Bergers qui nous l’annoncent en premier : la Bonne Nouvelle est annoncer aux pauvres d’aujourd’hui encore… Et on ne les écoute pas, on ne leur demande pas où est Jésus ?



Le temps de l’Avent, c’est recevoir ce Bébé de la crèche, car une brèche de lumière, d’Espérance, de libération est offerte dans ce don fragile du divin Enfant…



Alors ce temps de l’Avent nous invite au silence, à l’écoute, au partage, pour que les plats, les cadeaux, la fête qui arrive prennent le goût de la paix, de la fraternité, de la justice ; le goût de Dieu. Le Secours Catholique invite à n’exclure personne à la table de nos fêtes.