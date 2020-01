L’Épiphanie du Secours Catholique

Pâques : les œufs, Noël : les guirlandes – le sapin, l’Epiphanie : les galettes des rois !

Nous sommes dans ce temps de l’Epiphanie où des mages, probablement des astrologues nabatéens (disent les éxégètes) viennent dilater le cœur de la Bonne Nouvelle de Noël aux dimensions du monde, pour toutes les nations.

Ils nous invitent à nous mettre en recherche à travers 3 signes :

- L’Etoile qu’ils observent et qu’ils suivent, signe dans la création ; invitation à contempler la création comme un chemin de Vie et... ils se perdent un moment, et demandent leur route.

- 2 e signe : la Bible, les Ecritures ; les Ecritures leur ouvrent l’adresse de leur rendez-vous. Ecriture chemin de Vie. Et ils arrivent à Bethléem à la crèche, et rencontrent l’Enfant Roi.

- 3 e signe : ils rencontrent l’Enfant Dieu, et Marie, et offrent leurs présents. L’Enfant Jésus / Chemin / Bonne Nouvelle / pour tous, au-delà des frontières personnelles, philosophiques, culturelles, religieuses, géographiques.

Le Secours Catholique Caritas France, c’est peut-être moins connu, œuvre dans le monde entier : Afrique, Amérique Latine, Océanie… il fait partie de la grande famille des Caritas à travers le monde. Il est partenaire dans de nombreux projets de développement, d’aide, d’accompagnement. En lui-même le SCCF est présent grâce à vous à travers le monde auprès des plus pauvres. Merci.

Nous sommes témoins en France et dans les Territoires d’Outre-mer de personnes comme les mages en recherche d’une Etoile qui les fait se mettre en route ; de personnes en recherche dans les Ecritures par de nombreux groupes de Parole ; de personnes qui rencontrent Jésus dans les improbables crèches de nos vies quotidiennes.

Nos bénévoles sont aussi ces mages, ces chercheurs, ces messages, ces acteurs de la Bonne Nouvelle.

L’Epiphanie : les galettes ? Oui ! Mais l’Epiphanie : une invitation à se mettre chacune, chacun, en route, en quête, en recherche, pour rencontrer l’inattendu de Dieu et s’émerveiller, adorer.

Que nos galettes puissent prendre goût d’un Dieu pour tous et d’une fraternité pour tous !

