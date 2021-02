"Détresse… désarroi… tourmente…" Les mots ne manquent pas à Philippe et Charlotte pour rendre compte de l’épreuve vécue au fur et à mesure que la maladie psychique s’est installée dans leur famille, à travers deux de leurs quatre enfants, Brigitte et Benoit. Ils en témoignent donc dans un livre bouleversant, "L’Espérance est un chemin escarpé" chez Mame : leurs cœurs de parents sont sans cesse déchirés à constater, impuissants, la souffrance insondable de leurs enfants, le corps médical perdu, les réponses sociales dérisoires…

Et puis, les reproches, les conseils inutiles, parfois les bonnes paroles des proches, si difficile à supporter alors même que la honte et la culpabilité les taraudent. En plus, ça ne finit jamais ! "Le métier de parents dure toute la vie", constatent-ils du haut de leurs 80 ans, eux qui continuent à accompagner comme ils peuvent leurs enfants sur les hauts et les bas de leur vie éprouvée. C’est un véritable chemin de Croix qu’ils nous partagent page après page, qui les a désarmés de toutes leurs certitudes.

Philippe et Charlotte se révèlent mystérieusement enrichis d’une belle humanité ! Car ce livre est paradoxalement lumineux, et c’est bien cela que l’on garde au terme d’une lecture captivante : lumière que ce psychiatre qui délibérément se place à leurs côtés, jusqu’à se laisser appeler soirs et week-ends en cas de crise. Lumière, ces amis, à qui ils ont un jour écrit en nombre, pour leur dire humblement la vérité de ce qu’ils vivaient, et leur demander de l’aide : ils ont répondu de tant de façons si concrètes !

Lumière, ces associations auprès desquelles ils ont trouvé un puissant soutien, et dans lesquelles ils se sont engagés pour devenir eux-mêmes soutenant. Lumière, leurs enfants malades eux-mêmes, qui font preuve d’un courage qui force leur admiration : ils aspirent à une vie belle et bonne, qui ne se résume pas à leur maladie. Lumière, cette religieuse qui devant les sanglots de Philippe épuisé, n’a pu que le serrer dans ses bras, trouvant là le geste qui, dit-il "me mettait devant la profondeur de ma peine et me disait l’accueil inconditionnel de Jésus". Un Jésus en qui ils ont trouvé un ami indéfectible, et grâce auquel ils n’ont jamais perdu confiance, les aidant à faire face comme ils pouvaient jour après jour.

Ces multitudes de petites lumières percent dans cette nuit de la maladie psychique. Elles se font tellement vives que nos vies à tous en sont mystérieusement illuminées. L’Espérance qui traverse ce livre est contagieuse. Il est à lire et à partager ! Il fait tomber nos peurs concernant la maladie psychique et invite étonnamment à nous faire proches de ceux qui, comme Philippe et Charlotte, avancent sur ce chemin escarpé, lorsque qu'un membre de leur famille est malade !