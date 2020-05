L'invité du direct : Jean-Marc Ogier

Comme tous les établissements d'enseignement supérieur, l'Université de la Rochelle est fermée depuis la mi-mars mais professeurs et personnels sont mobilisés pour assurer la continuité des enseignements et évaluations. Jean-Marc Ogier, président de l'Université, revient sur le maintien des cours à distance, les modalités d'examens et de stage mais aussi sur les dispositifs mis en place pour limiter la fracture numérique et le risque de décrochage des étudiants.