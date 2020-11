La filière de l'hôtellerie va mal et appelle à l'aide

Le secteur de l'hôtellerie est en grande souffrance, et difficile ici de trouver des solutions de repli.

Le premier confinement avait déjà mis les finances des hôtels à sec, désormais, les hôteliers ont peur pour leur avenir.

En Anjou, le club hôtelier qui fédère 35 hôtels indépendants et chaînes de la métropole d’Angers lance justement un signal d’alarme.

Thomas Couet, directeur de l’hôtel 21 Foch à Angers, en fait partie et demande notamment à l'Etat de renoncer à certaines taxes.