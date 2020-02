Ce sondage réalisé par l’IFOP pour le Secours Catholique a été mené en partenariat avec un échantillon de 400 maires, plutôt de petites communes rurales. Cela fait 25 ans que notre association, à la veille de chaque élection, prend le temps de comprendre la situation politique des communes.

Nous leur avons demandé leur ressenti par rapport à la pauvreté dans leur ville, leur ressenti par rapport à celle-ci mais aussi face aux moyens qui sont mis à leur disposition pour enrayer ce phénomène.

Alors le sondage met notamment en lumière la paupérisation des personnes âgées, des femmes seules avec enfants et des personnes en emploi précaire. Mais que les maires ne manquent pas d’idée pour tenter d’améliorer le quotidien des plus pauvres sur leur territoire, car 1 maire sur 4 a déjà entrepris des actions en ce sens. Par exemple la tarification sociale dans les cantines scolaires ou encore la construction de logements très sociaux.

Avec ce sondage, vous lancez une grande campagne d’interpellation que vous avez appelé « Pour que comptent les voix des plus démunis »…



Oui cette grande campagne d’interpellation et de mobilisation est menée par ce slogan. Nous croyons que chacun a sa place dans notre société et qu’il est temps que le monde politique arrête de construire des solutions sans les personnes concernées, sans écouter ceux qui souffrent au quotidien et pourtant ne manquent ni d’humour ni d’idée à partager pour améliorer la vie de tous.

Car oui, mettre en œuvre la révolution fraternelle, c’est bénéfique pour tous, vous comme moi. C’est permettre à tous d’accéder à une alimentation digne, c’est lutter contre les déserts médicaux, c’est offrir un accès aux services publics plus humain et efficace que les boites vocales que certains veulent nous imposer comme seules interlocutrices. La commune est le bon échelon pour changer la donne. Nous souhaiterions que tous les maires de France prennent le temps de co-construire la vie locale avec leurs habitants.

La reconnaissance et la prise en compte de la parole des plus démunis n’est pas la moindre des victoires pour notre démocratie. Parce que ne possédant pas toujours les codes ou l’énergie pour participer à la vie démocratique, les plus fragiles sont souvent dénigrés ou oubliés des débats électoraux ou leurs besoins caricaturés.

Alors finalement, notre campagne est un appel à tous les citoyens, pour que l’isoloir ne soit pas une excuse pour se couper de la réalité des plus fragiles. Ensemble les 15 et 22 mars, et pour toute la mandature, « faisons compter les voix des plus démunis ! ».



En savoir plus sur notre campagne et le sondage : https://www.secours-catholique.org/actualites/municipales-les-maires-inq...