A la suite de Thomas More

J’intervenais samedi dernier pour une rencontre annuelle de l’institut TMLI crée par François Daniel Migeon et placé sous le patronage de Saint Thomas More donné par Saint Jean-Paul II en exemple d’engagement dans toutes les composantes de la vie sociale. Saint Thomas More comme époux et père, philosophe et écrivain, homme politique engagé au service de la Cité, nous donne les clefs pour vivre en conscience.

Le TMLI a formé à ce jour plus de 850 personnes au leadership intégral. Cet institut s’appuie sur l’exemple de Saint Thomas More, sur l’anthropologie chrétienne et sur l’enseignement de l’Eglise pour proposer des formations qui permettent aux participants de découvrir en eux-mêmes les fondements d’une vie inspirée, cohérente et engagée, au service du bien commun, féconde, source de paix et de joie.

Jacques Mulliez, décédé en 2018, ancien vice-président des EDC a été un grand ambassadeur de Thomas More et du TMLI au sein de notre mouvement.



Quel a été le message que vous avez adressé samedi aux membres du TMLI?

A l’image de Saint Thomas More qui avait une grande liberté de parole, j’ai témoigné de mon attachement profond à vivre en conscience et de manière très cohérente : conviction, discours et action.

La conviction qui pourrait être appelée par certains liberté de conscience doit amener chacun, sans se laisser influencer par des pressions, à assumer son opinion et ne pas accepter comme une girouette de tourner au gré du vent. Ma conviction, c’est que la somme des individualismes nous conduit dans une impasse et qu’il est le temps de remettre l’essentiel Dieu au cœur de l’important : notre vie personnelle, professionnelle…

Le discours que nous pourrions nommer liberté de parole doit nous amener sans crainte d’être puni, de décharger sa conscience et de donner hardiment son avis sur tout sujet dont il est saisi même si le propos est dissonant avec l’opinion majoritaire du monde. Cela peut être pour moi de s’opposer aux sirènes ultralibérales ou aux tentatives de repli sur soi pour assumer de porter une économie du bien commun.



Action peut se traduire par la recherche d’unité de vie. En effet, le seul témoignage impactant est celui qui unifie les actes avec les paroles. Nous avons trop de commentateurs du bien commun mais pas assez d’acteurs ! Thomas More explique qu’en l’absence d’unité de vie, la parole est impuissante car leur vie forme un contraste trop frappant avec leurs discours. C’est ce pour cela que depuis quelques années nous déployons Agir avec les EDC partout en France, afin de venir en aide auprès des plus fragiles.



Cette approche du leadership intégral est-elle réservée aux entrepreneurs ?

Les dirigeants du fait de leur responsabilité sont concernés et au sein de nos équipes, les membres EDC progressent sur ce chemin d’unité et de cohérence mais tous les auditeurs qui nous écoutent devraient se former et déployer leur leadership intégral car chacun est appelé à dépasser ses peurs et à retrouver la liberté d’entreprendre sa vie.

Cela vise à identifier ses talents, à discerner à quoi nous sommes appelés pour valoriser nos talents reçus et à lâcher prise pour donner une fécondité à sa vie en vue de servir le bien commun.

Cela nécessite de désirer servir Dieu, de se savoir aimé de lui, de se faire confiance, de développer son intelligence et d’être ancré dans la prière afin que Dieu puisse nous utiliser pour déployer sa fécondité divine et nous amener à rayonner des fruits de l’Esprit Saint. Un beau et enthousiasmant programme mais qui nécessite de se former et de cheminer en équipe !