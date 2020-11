Le complotisme et ses réponses paranoïaques

Hier sur les réseaux sociaux, je tombe sur un gag : la couverture d’un faux numéro de magazine avec ces titres à décrocher la lune… "Histoire : les dentistes seraient des anciens nazis" – "Révélation : le trésor des Cathares serait enterré sous un rond-point gardé par les gilets jaunes" – "Dossier spécial confinement : comment les extraterrestres utilisent nos attestations pour guider nos déplacements" – Et en bonus : "Cadeau, un vrai bunker à monter soi-même"…

Évidemment, ce magazine s’intitule "KOMPLO". Évidemment aussi, c’est une plaisanterie : le magazine n’existe pas réellement. Ce pastiche est l’œuvre d’un professionnel qui a voulu ridiculiser les délires complotistes en train de devenir une épidémie – en plus de la véritable épidémie, celle du coronavirus.

Le complotisme, ce n’est pas de voir les complots : c’est d’inventer des complots imaginaires pour détourner l’attention des vrais problèmes. Le complotisme, ce n’est pas de poser des questions dérangeantes : c’est d’apporter des réponses paranoïaques.

Exemple : samedi soir, sur un plateau de télévision à qui ne déplaît pas le complotisme, un spécialiste de tous les sujets s’empare aussi du sujet de la messe ; quoiqu’étant peu au courant des choses religieuses, il déclare avec assurance que si les évêques suivent les consignes sanitaires, c’est parce que "ils ont renoncé à évangéliser" : ils baissent leur drapeau, dit-il, afin de s’entendre avec les gouvernants.

Pour lui comme pour tous les esprits exclusivement politiques, "évangéliser" veut dire "brandir son drapeau" ; manifester dans la rue résoud tous les problèmes ; et ne pas le faire montre qu’on est ramolli. C’est un point de vue ; ce n’est pas celui de l’Évangile. Mais le lendemain, dimanche, devant des églises, le tapage télévisé de la veille au soir enflamme un certain nombre d’esprits : certains se persuadent que les mesures sanitaires sont une conspiration spéciale contre les catholiques, etc : et voilà un complot imaginaire de plus !

Conclusion : l’actualité est confuse ; ne la rendons pas encore plus confuse en croyant n’importe quoi.