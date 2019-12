C’est que le Secours Catholique pour la deuxième année consécutive propose à la vente, son gâteau, appelé le Fraternel. Une excuse gourmande pour multiplier les occasions de rencontre et de partage en famille.

L’histoire du Fraternel, c’est d’abord une rencontre. Celle avec le chef Damien du site internet 750g, dont les parents ont longtemps été bénévoles pour notre association. Talentueux et généreux, il nous a permis de créer ce symbole de partage, à travers une recette simple et gourmande.

Mais j’invite tous ceux qui m’écoute à reproduire la recette en famille, à la maison.

Un moyen de se faire plaisir tout en participant au financement de vos actions ?

Oui tout à fait ! Comme on dit, en achetant le Fraternel, « faire un don n’a jamais été aussi bon ! »

Depuis le 30 novembre dernier, il est en vente auprès de nos 73 délégations en France mais également sur le site de notre boutique fraternelle. Des animations sont organisées tout le mois de décembre sur les marchés, les places de village pour aller à la rencontre des français, le faire déguster et expliquer notre démarche à travers des événements hauts en couleurs !

Le 30 novembre dernier, à Paris et à Lille a eu lieu deux belles fêtes de lancement. Hier, le chef Damien était à Soissons avec les élèves du lycée hôtelier, il sera également à Clermont-Ferrand le 16 décembre prochain. Les festivités vont se poursuivre jusqu’à la fin du mois et je vous invite tous à vous renseigner sur les animations près de chez vous, je suis sûr que vous ne le regretterez pas.

J’avais moi-même eu la chance de participer à un événement l’année dernière à Bordeaux et je dois dire que l’accueil des habitants m’avait fait chaud au cœur. Je garde un excellent souvenir de ce moment !

Alors en cette période de l’Avent, synonyme de moments en familles et entre amis, le Fraternel est un véritable porte-drapeau de la Révolution Fraternelle portée par le Secours Catholique. Vecteur d’espoir et de fraternité, de partage et de mieux-vivre ensemble, j’espère que ce gâteau sera l’invité de toutes les tables de fêtes cette année !