Le sommet onusien pour le climat

Le changement climatique est une réalité avec 1,1 degré Celsius de plus qu’au début de la 1re révolution industrielle, impactant de manière significative la planète et la vie des gens. Et c'est cette réalité que la communauté internationale va tenter de faire entendre lors de la COP25 qui s'est ouverte à Madrid le 2 décembre dernier, et ce juste 2 mois après la convocation À New York, par Antonio Guterres Secrétaire Générale de l’ONU, du sommet action climat.

EN QUOILA COP25 EST-ELLE DIFFÉRENTE, DU SOMMET QUI S’EST TENU A NEW YORK ?

La différence Stéphanie est assez simple les COP sont des sommets internationaux regroupant les états, le Sommet action climat une rencontre internationale de l’ensemble des acteurs du climat. Pour résumer le sommet de New York, c'est de la prévention et de l’information, afin d’attirer l'attention de la communauté internationale sur l'urgence climatique et d'accélérer les mesures nécessaires et inverser les effets.

La COP 25 de Madrid c’est de la concertation afin de veiller à la bonne mise en œuvre « Des accords de Paris » pris en 2015 lors de la cop 21. Une mission difficile quand on voit que certains pays comme les USA s’en sont retirés.

SI LA COP 25 LAISSE PRÉSAGER UNE ISSUE SANS GRAND INTÉRÊT QUAND EST-IL ALORS DU SOMMET ONUSIEN ACTION CLIMAT DU MOIS DE SEPTEMBRE ?

Et bien, la grande réussite de ce sommet, est surtout d’avoir permis d’attirer l’attention du monde entier sur l'urgence climatique et la nécessité d'intensifier considérablement l'action.

Il a aussi permis de mettre en valeur les actions et l’intensification des efforts menés par de nombreux pays et organisation. On note que plus de soixante-dix pays et une centaine de villes se sont engagés a au zéro carbone d'ici 2050.

Plus de 100 dirigeants du secteur privé se sont engagés à accélérer l'économie verte.

Et le monde de la finance n’est pas en reste puisqu’ils ont annoncé investir massivement dans des fonds neutres en carbone ce qui me permet de saluer la décision de la BNP qui va se retirer complètement du charbon thermique en 2030 pour l’UE et 2040 pour le reste du monde et investir 3 milliards de plus dans les énergies renouvelables.

MAIS POURQUOI TOUTE CETTE ATTENTION DE L'ONU A L'ÉGARD DU CLIMAT ?

Et bien tout simplement parce qu'avec un dérèglement climatique trop important on risquerait de déséquilibrer la géopolitique mondiale, créant ainsi des migrations et donc des conflits et en portant son attention à la question climatique elle répond à la fois aux 17 objectifs du développement durable au travers de l’agenda 2030 et surtout à sa mission initiale qui est de préserver la paix dans le monde.

Ce qui me permet encore une fois de conclure par ces mots : à tous on peut tout.