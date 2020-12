Les Black Blocs, un phénomène ancien qui reste sans réponse

Un juriste de 1800 disait : "Le Parlement britannique peut tout faire sauf changer un homme en femme". Et même ça, aujourd’hui, nos démocraties peuvent le faire... La seule chose qui paraisse insurmontable, en tout cas à la démocratie française, c’est d’empêcher les Black Blocs de ravager les quartiers commerçants le samedi après-midi. On vient encore de le voir avant-hier.

Encore une fois, les chaînes d’information ont relaté ces violences comme s’il s’agissait d’un phénomène météo. Et encore une fois, nous avons entendu des officiels dire que les Black Blocs sont un problème "depuis deux ou trois ans". Comme si c’était un produit de saison.

Or pas du tout ! Les Black Blocs ne sont pas un phénomène récent. Ils sont apparus il y a plus de 20 ans comme dissidence activiste de l’opposition à la mondialisation libérale, et ils ont vite dégénéré pour devenir cette chose étrange : un phénomène de sabotage permanent des mouvements sociaux.

Dès le printemps 2007, à Paris, la célèbre essayiste contestataire Naomie Klein accusait les Black Blocs de déconsidérer par leur violence absurde les manifestations légitimes qu’ils viennent infester.

Après le saccage des cortèges parisiens du 1er mai 2016 par les Black Blocs, les syndicalistes se sont étonnés que ces militants de la casse, surveillés par les services de renseignement, puissent ressurgir de manifestation en manifestation et soient très peu arrêtés.

Dans les manifestations de 2019, des personnalités "Gilets jaunes" se sont indignées de voir les Black Blocs libres de transformer ces manifestations sociales en destructions aveugles, provoquant ainsi l’exaspération des habitants.

Et ça continue. Lorsqu’on re-re-pose la question aux policiers aujourd’hui, ils re-re-font la réponse qu’ils faisaient déjà sous Sarkozy après le saccage de Poitiers en 2009 et sous Hollande après les saccages à Nantes en 2014 ou à Paris en 2016 ; et cette réponse est : "Nous attendons les ordres".

Et lorsqu’on pose la question aux députés et aux ministres successifs, sous tous nos gouvernements, ils répondent par des annonces pour l’avenir. Tout ça est un peu énigmatique.