Les chemins d'une maman

« Je ne peux m’empêcher de repenser à cette maman meurtrie, fragilisée par la trisomie de sa fille, écrasée par le choc de l’annonce… ». C’est d’elle-même qu’ Agnès parle dans ce long message sur facebook, qu’elle a titré « Clémence, le bonheur dans tes yeux ». Elle fait mémoire de ses premiers pas de maman d’enfant handicapé. Un souvenir douloureux, fait de peurs, d’émotions débordantes, de larmes, d’impuissance… « cette maman écorchée, effrayée, perdue, et qui se débat pour ne pas sombrer dans les ténèbres » se rappelle-t-elle. Les mots sont durs !

Quel contraste alors avec la fin de son message, quand elle constate la maman qu’elle est devenue ! – je cite : « cette maman qui s’est imprégnée de ta différence, qui a découvert l’innombrable richesse de tous tes trésors, cette maman, comblée de tant de grâces, qui a appris auprès de toi que le don de soi pouvait faire le bonheur de l’autre »



Comment ce fossé entre la maman des débuts et celle d’aujourd’hui a-t-il pu être franchi ?

Juste des petits pas. Elle décrit ces petits pas de chaque jour : accepter que tout ne soit pas parfait et lisse, se plonger dans la confiance et l’acceptation, laisser s’envoler doucement toutes les appréhensions et faire face au réel tel qu’il est. Et Agnès de devenir peu à peu -je cite-« Cette maman qui a senti au plus profond d’elle, une immense vague de tendresse l’envahir chaque jour un peu plus ». Et de conclure avec cette confidence si douce « Je te murmure ma Clémence tous ces « mercis » et ces « je t’aime » qu’une maman ne dira jamais assez »



Une conversion radicale, comme si elle avait changé de monde !

« Je changerai leur deuil en allégresse » nous dit le Prophète Jérémie. Voilà qui semble résumer le passage vécu par Agnès avec Clémence, dont on devine que ce n’est pas fini, parce qu’il s’agit avant tout d’un chemin. Ce chemin, chaque maman d’enfant handicapé doit trouver le sien, parce qu’il est unique. Mais pour autant, il se partage, et chacune peut apprendre de l’autre une façon de faire un pas de plus vers ce qu’Agnès ose nommer « le bonheur ».

Alors, c’est pour elles, c’est pour que ces mamans se partagent leurs chemins que l’OCH organise des journées pour mamans d’enfants malades ou handicapés, dans douze villes partout en France en mars. Elle le valent bien, ces mamans, non ?