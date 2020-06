Les livres simples et attrayants de la collection "Quelle histoire"

Il s’agit des deux dernières parutions de la collection Quelle Histoire de la maison unique heritage éditions. Vous vous souvenez de Quelle histoire je vous ai déjà parler de leur podcast mythologique. On aborde maintenant les livres, néanmoins le son n’est pas absent vous pouvez télécharger l’appli Quelle histoire sur Google Play ou l’App Store. Et après avoir scanné la première illustration le livre se charge sur votre téléphone et votre tablette. Les enfants peuvent alors profiter du texte recité par un comédien et soit du texte sur l’écran soit des illustrations.



Le premier livre est une biographie de la fameuse Jane Goodall , l’amie des chimpanzés. Grâce à ce livre les enfants entre 6 et 10 ans vont pouvoir découvrir la vie cette primatologue et anthropologiste britannique. Jane née en 1934, pour ses un an son papa lui offre un chimpanzé en peluche. Elle rêvera très jeune de vivre en Afrique pour y étudier les singes. Cela sera fait en 1957, elle rencontre un chercheur reconnu qui va lui demander d’être son assistante pour des fouilles archéologiques puis il lui propose de faire une étude sur les chimpanzés à Gombe. Jane met en place des méthodes peu orthodoxes , elle commence par appeler les singes par leurs prénoms et elle nourrit les singes grâce à des bananes. Elle découvre que les singes créent et utilisent des outils. Avec l’institut Jane Goodall et à des reportages pour National Geographic, elle sensibilise le grand public à la cause des chimpanzés et à la préservation de son habitat naturel. Les biographies chez Quelle histoire sont complétées par une frise chronologique, une carte qui permets de visualiser les lieux importants, des petits portraits des personnages secondaires, un quizz et des petits jeux. Dans la même collection vous pourrez retrouver des personnages aussi divers que Ramsès II, Vercingétorix, Coco Chanel ou Jean-Paul II. Les illustrations rondes se focalisent surtout sur le visage des personnages, le texte de Noémie Arnaud est clair, simple et informatif, tout à fait adapté aux enfants pour une lecture autonome. Quelle histoire