Migrations: pour Nadiah Nakhlé, "les enfants n'ont rien choisi, pourtant ce sont eux dont on parle le moins"

"Les oiseaux ne se retournent pas" (éd. Delcourt) est le dernier roman graphique de Nadia Nakhlé. L'histoire d'une petite fille de douze ans qui suit la guerre et que l'on suit sur les routes de l'exil. "Une orpheline de douze ans forcée à l'exil pour échapper à la guerre. Elle va dire adieu à ses grands parents, à ses amis, à sa terre natale, pour rejoindre l'Occident. Rien ne va se dérouler comme prévu. Elle va perdre sa famille d'adoption et se retrouver seule" explique l'auteure sur RCF.



Un livre soutenu par des ONG d'aide aux mineurs isolés

Une référence évidente à tous les mineurs isolés en migration. "Il y a plusieurs rencontres à l'origine de cette histoire. Pour moi c'était important de parler de l'enfance, car ils n'ont rien choisi dans l'exil et la guerre. Pourtant ce sont ceux dont on parle le moins. Je me suis rendu dans plusieurs camps de réfugiés, j'ai fait des rencontres qui m'ont touchées. J'avais envie de porter la parole de ces enfants, qu'il existe un espoir" ajoute Nadia Nakhlé.

Ce livre est notamment soutenu par l'ONG Amnesty International. "Je me suis véritablement rapproché d'eux et de la Cimade dès le début de l'écriture pour mieux appréhender le parcours des mineurs isolés, pour nourrir la véracité du récit. C'était très important pour moi d'avoir ce soutien" précise Nadia Nakhlé.



La poésie et la musique pour sortir de l'horreur

Le récit de cet album a beau être fortement documenté, il ne s'agit pas pour autant d'un documentaire, mais bien d'une fiction. Côté réalité, avec le confinement et la pandémie mondiale, la situation est d'autant plus difficile pour ces enfants. "Plusieurs enfants ont été placés dans des centres pendant le confinement. Les conditions sont d'autant plus difficiles pour eux en ce moment" lance l'auteure du roman graphique.

Sur sa route, la petite fille va rencontrer un ancien soldat, joueur de oud. "La poésie et la musique peuvent nous sortir vers l'horreur, et nous amener vers plus d'humanité et de lumière. C'était mon intention avec ce roman graphique : transformer la sombre réalité de l'enfant en poésie, en lumière" estime Nadia Nakhlé.



Une manière de travailler

"Je commence par le texte, par les mots, avant de m'orienter vers l'aspect graphique. Une fois que le scénario est réalisé, je me lance dans un premier travail, le storyboard, une mise en image des séquences écrites. Ensuite je vais scanner l'ensemble de ces croquis pour retravailler les dessins sur ordinateur à l'aide d'une tablette graphique, pour affiner le trait, donner de la texture, et coloriser chacune des planches" précise-t-elle encore à propos de sa façon de travailler.

Cet album aurait dû sortir le 18 mars, accompagné par une tournée de concerts et une exposition. Avec le confinement, tout a été annulé. "Tout va commencer lundi avec la réouverture des librairies. Concernant les spectacles, une tournée va avoir lieu même si elle est reportée, tout comme l'exposition, au cours de l'année 2020-2021" conclut Nadia Nakhlé.



Les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Nakhlé - Roman graphique et spectacle from Nadia Nakhlé on Vimeo.