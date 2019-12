Objectif 12 : consommer responsable

Après le black Friday j’ai eu envie de vous faire découvrir quelques bonnes idées pour consommer responsablement autour de deux axes l'alimentation et les produits électroniques.

COMMENÇONS DONC PAR L’ALIMENTATION, QUELLES BONNES PRATIQUES FAUDRAIENT-ILS METTRE EN PLACE ?

Dans un premier temps, privilégiez et consommez les légumes de saison, deuxièmement, dans vos supermarchés, recherchez dans vos rayons les producteurs locaux et privilégiez les, et si vous voulez en faire encore plus il est toujours possible de vous inscrire dans une AMAP.

Un autre des grands principes pour une alimentation durable est de favoriser les circuits courts comme par exemple « en direct des éleveurs » une entreprise dont je vous ai déjà parlé créé par Fabrice Hegron et qui a révolutionné la manière de concevoir le marché du lait en l'orientant vers un modèle économique responsable avec à la clé la juste rémunération des éleveurs, le respect de l'environnement et l’exigence nutritionnelle tant pour l'homme que pour l’animal.

MAIS CONSOMMER RESPONSABLEMENT CE N'EST PAS QUE SE NOURRIR

Consommer responsablement c’est aussi faire attention à ce que l’on achète et ce que l'on jette. Je ne sais pas si vous le savez, mais l’électronique constitue, après les vêtements la part la plus importantes de génération de déchets. Ils sont estimés en 2016 à près de 44.7 millions de tonnes soit 4500 Tours Eiffel ou 10 pyramides de KHEOPS ; un chiffre hors norme qui pourrait être réduit si l'on généralisait le principe de l’économie circulaire.

QU’EST-CE QUE L’ON ENTEND PAR ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

L'économie circulaire c'est ce pan de l'économie qui part du principe de Lavoisier que " rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme et que chaque produit est conçu pour ne jamais générer de déchets."

Entre dans ce champ des entreprises comme ENVIE qui récupère, répare et revend de l'électroménager, ou comme BACKMARKET qui vous permet de revendre vos objets électroniques et qui une fois reconditionnés sont remis à la vente. Ou bien encore la MAIF l'assureur militant dit la pub qui fait privilégier le remplacement des pièces de voitures défectueuses par des pièces d'occasions.

Mais la vraie clef pour consommer de manière responsable est de se poser avant chaque achat la question suivante, en ai-je vraiment besoin ? Une fois que vous avez répondu à cette question alors prenez votre décision et si chacun met en place une de ces petites choses alors on pourra réellement changer la donne, car vous le savez Stéphanie à tous on peut tout.