Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et dans tous les pays

Un objectif qui a pour vocation de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être, et ce à tous les âges. Car il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde ce sont près de 6 millions d'enfants qui meurent chaque année et que seule la moitié des femmes dans les régions en développement ont accès aux soins de santé nécessaire.

Mais l'accès au soin n'est pas uniquement freiné par le coût des médicaments, mais aussi du fait de la peur et des discriminations qu'engendrent certaines maladies, comme par le VIH/SIDA, les faisant progresser alors que les moyens thérapeutiques existent en quantité et de manière accessible.

Les avancées enregistrées sont importantes particulièrement en ce qui concerne la santé infantile et maternelle, mais aussi dans la lutte contre le VIH, le paludisme, et de nombreuses autres maladies.

L'un des chiffres à retenir c'est que depuis 1990 le taux de mortalité maternelle a diminué de 50 % et la généralisation de vaccins contre la rougeole a permis depuis les années 2000 d'éviter près de 15,6 millions de décès.

Cependant ces progrès sont à relativiser, car pour l'ONU l'objectif majeur serait de parvenir à une couverture sanitaire universelle afin de permettre l'accès à tous aux médicaments et aux vaccins et ce manière qualitative et abordable.

QUEL SERA LE COÛT DE LA RÉALISATION DE CET OBJECTIF

Un coût certain, pour ne pas dire un certain coût Stéphanie, mais qui n'est rien en comparaison de ce que cela peut rapporter économiquement au pays les plus pauvres. En effet selon l’ONU pour 1 milliard de dollars investis en couverture vaccinale contre la grippe, la pneumonie et d'autres maladies, on peut sauver la vie de plus d'un million d'enfants chaque année.

D'autre part ces dix dernières années il a été constaté que l'amélioration de la santé et des soins de santé a entraîné dans les pays les plus pauvres une augmentation des revenus de plus de 24 %.

En revanche si l'on ne fait rien on estime le coût de l'inaction pour les pays les plus pauvres à 7000 milliards de dollars dans les 10 prochaines années, et ce qui vaut pour les pays les plus pauvres vaut aussi pour les pays les plus prospères.

Et bien Stéphanie comme dite le proverbe: « Charité bien ordonnée commence par soit même » en commençant par promouvoir et protéger la santé de ceux qui nous entourent en faisant des choix éclairés, car je vous le rappelle Stéphanie à tous on peut tout.