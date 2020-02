Objectif 6 eaux et assainissement

Parce qu’une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans lequel nous voulons vivre. Et que contrairement à ce que l’on pourrait penser il y a assez d’eau sur la planète pour réaliser ce rêve. Mais il demeure des inégalités particulièrement en termes d’accès et en termes d’infrastructures sanitaires.

À l’heure actuelle, 3 personnes sur 10 n’ont pas accès à des services d’eau potable et 6 sur 10 n’ont pas accès à des installations sanitaires gérées de manière sûre. De même on estime que plus de 2 milliards de personnes risquent d’avoir un accès réduit aux ressources en eau douce et d’ici à 2050, et que 1 personne sur 4 vivra probablement dans un pays touché par une pénurie chronique ou récurrente d’eau douce.