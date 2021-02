Pédocriminalité : En finir avec le silence

Une véritable boîte à outil sur le sujet, avec des préfaces de Sarah Abitbol et Flavie Flament, et des témoignages de femmes abusées. Des paroles de chrétiennes qui réussissent à toucher au-delà de l'Eglise. Pour en parler, nous recevons Bernadette Bellouin, responsable de l’Action Catholique des Femmes du département du Nord et coauteur.