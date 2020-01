Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera !

« Quelle place de la Chine dans le monde ? Comment s’y préparer en tant que dirigeant d’entreprises Français »

C’était le thème de l'évènement Regards croisés organisé par les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui a réuni plus de 100 participants au Sénat et une soixantaine en visio connectés de Hong Kong, NY, Pékin, Lausanne, Bruxelles, Bucarest….

Une table ronde réunissait un chercheur M de Prisque, deux dirigeants Florent Courau, directeur général France de JD.com, le e-commerce en Chine et Xavier de Mézerac, de Auchan membre du board de SunArt en Chine.

Le Frère Tanguy-Marie Pouliquen de la Communauté des Béatitudes spécialiste de la Chine apportait son regard spirituel et Dorian Malovic, journaliste à la Croix, animait cette table ronde.



Des points forts de la conférence

Tout d’abord, il existe une grande différence de fond entre nos 2 pays sur la vision de la personne humaine : le cœur de la pensée sociale chrétienne c’est l’unicité de la personne, la dignité de la personne humaine, alors que le Chinois se pense comme l’élément d’un tout. Pour le chrétien occidental c’est la transformation individuelle qui va guider au salut et changer le monde, pour le chinois c’est le peuple.

Ce qui caractérise les chinois c’est leur fascination pour le Ciel. Le dirigeant chinois est l’interface entre le ciel et le peuple. Il définit un projet pour le peuple et chacun a donc l'objectif d’y adhérer. Cela ferait rêver nos responsables politiques !

Par ailleurs, la Chine n’a pas de religion mais plutôt des spiritualités telles que le Taoisme, le Boudhisme...



Réussir en chine est-ce possible pour des entrepreneurs Français ?

Aller en Chine pour faire un coup est voué à l’échec mais nous constatons que ceux qui réussissent à s’implanter avec succès prennent en compte 3 facteurs :

- Le premier est d’installer un business qui répond aux attentes des chinois et qui n’est pas un concurrent de plus ne faisant rien de mieux et de plus que les Chinois.

- Ne pas y aller tout seul. Il est indispensable de choisir un partenaire Chinois avec une visée à long terme et de construire une confiance mutuelle.

- Les codes culturels étant très différents, il faut éviter les maladresses ou les incompréhensions. Les cadres présents doivent rester une longue période car comprendre les codes prend du temps et les Chinois ne sont pas zappeurs !



Chers auditeurs, la Chine s’est éveillée ! Pour éviter de trembler comme le redoutait Napoléon, il y a urgence à valoriser nos talents, à sortir de nos individualismes pour retrouver le sens du bien commun qui conjugue esprit collectif et implication de tous.