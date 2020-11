Reprise des cultes: 30 personnes, la limite qui indigne les catholiques

"Trente personnes dans ma cathédrale, c’est ridicule et absurde", s’est indigné Mgr François Touvet sur Twitter. L’évêque de Châlons-en-Champagne a déjà fait le compte : sa "cathédrale fait 96 m de long et 25 m de large sur 30 m de hauteur. Environ 2500 m² au total. Avec 4 m² par personne, on peut mettre 600 personnes ! Il faut apprendre à compter !", s’agace-t-il.

Quelles personnes choisir ?

Le Père Grégoire Sabatié-Garat du Padre Blog interpelle lui Gérald Darmanin pour lui demander s’il faut compter les trois personnes de la Sainte Trinité dans les 30 personnes autorisées à la messe ? 30 personnes par messe. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, selon quels critères choisir ? Les critères de Jésus : les pauvres, les enfants et les prostituées en priorité, s'interroge le père Jean Baptiste Nadler, prêtre du diocèse de Vannes. Lui aussi a fait ses calculs. Il faudrait qu’il célèbre 40 messes chaque dimanche pour permettre à tous les paroissiens d'y participer.

Des fidèles déçus

Du côté des fidèles, la déception est grande. "C’est une victoire en trompe-l’œil parce que les cultes sont ouverts dès le premier dimanche de l’Avent mais 30 personnes c’est une limite qui est absurde. Emmanuel Macron maintient toujours en otage la liberté d’aller à la messe", regrette Jean-Benoît Harel, l’un des initiateurs de la pétition "pour la messe" qui a recueilli plus de 100 000 signatures. Une atteinte à la liberté de culte que l’association "pour la messe" n’exclut pas de contester notamment par la voie juridique.

Quant à la Conférence des évêques de France (CEF), elle a fait part dans la soirée de sa déception et de sa surprise. Car l’annonce n’est pas selon elle conforme aux discussions qui ont eu lieu ces dernières semaines avec les ministres concernés. L’Église catholique a en effet proposé dans son protocole un espace de 4m² autour de chaque fidèle et une occupation partielle de l’église au tiers de la capacité habituelle. Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF interpelle le Président de la République pour demander que soit révisée cette mesure. Une mesure que l’épiscopat juge irréaliste, inapplicable et tout à fait irrespectueuse de la réalité de la pratique religieuse des catholiques.