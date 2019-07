Segré-en-Anjou-bleue: Le château de Falloux menacé par un projet d'éoliennes

Un projet de parc éolien menace le château de Falloux, situé sur la commune du Bourg-d'Iré, commune deleguée de Segré-en-Anjou-bleue et par ricochet, le tourisme et l'économie de ce petit coin du Haut-Anjou. Les propriétaires du château en appellent au président Macron et à Stéphane Bern par courrier pour faire stopper ce projet. Explications avec Isabelle de Pontevès, présidente de l'association Passé Présent Patrimoine.