Car lorsque l'on parle de l'objectif 3 du développement durable on a toujours tendance à penser aux pays en développement. Mais le bien-être et la santé pour tous c'est aussi un objectif à tenir dans nos pays dits développés et certains publics, comme les personnes porteuses de handicaps ou les seniors en sont souvent exclues. Et c’est face à ce constat que les fondateurs de l'association siel bleu ont créé il y a 10 ans un concept ils ont appelé l'activité physique adaptée par la réalisation de mouvements du corps, par là contraction de muscles, qui permettent comme dans une séance de sport traditionnelle d'augmenter la dépense énergétique et elle est adaptée dans le sens où il s'agit de faire réaliser aux personnes, des mouvements qui correspondent à leur capacité et qui seront donc différents en fonction de l’âge, du handicap, ou de la rééducation quand il s’agit de maladies chroniques.

Ce n'est pas du sport dans la mesure où le sport est souvent associé à une activité physique liée à une performance. Mais ce qui est intéressant dans la démarche le Siel bleu, c'est de considérer, comme le préconise l'objectif 3 du développement durable, que la santé et le bien-être ne doivent pas être un luxe uniquement accessible aux personnes physiquement, mentalement ou socialement valides, mais bien à tous.

Ils interviennent donc, aussi bien chez les particuliers, que dans les institutions style EPHAP ou centre spécialisé qu'auprès de professionnels en arrêt de maladie depuis plus de 45 jours et qui sont touchés par des maladies chroniques.

Un objectif tout simple, qui est de prendre en compte la notion de prévention par la pratique d’une activité physique tout au long de la vie en complémentarité avec une approche curative et médicamenteuse.

Cela permet aussi de répondre à un second objectif qui est de développer l'autonomie et et favoriser l'inclusion des personnes fragilisées que cela soit au niveau social, cognitif ou physique, mais aussi, et là on pense particulièrement aux seniors de lutter contre la sédentarité qui je vous le rappelle est responsable d'un décès sur 10 dans le monde.

Mais ce qui anime surtout les fondateurs de cette association c'est de pouvoir donner tout simplement le sourire aux gens. Car trop souvent on oublie que sourire est la clef du bien-être. Sourions donc à la vie, car je vous le rappelle à tous on peu tout.