Soeur Marie-Etoile: la vie monastique dessinée pour les enfants

Pour ce nouvel épisode, les Soeurs de l'Abbaye aux Tourterelles reçoivent un groupe de réfugiés qui cherchent un logement. Sœur Marie-Etoile va mettre toute son énergie pour les accueillir. Avec Soeur Marie-Etoile, le scénariste Bertrand Lethu a le désir de mettre en lumière la vie monastique, de faire connaître ces lieux, où l’on peut trouver de la sérénité, une paix intérieure, de la joie ! Son rêve, c'est qu'un enfant qui aura lu cette BD demande à ses parents : "et si on allait voir ce qui se passe dans une abbaye ?"

Ce deuxième épisode des aventures de sœur Marie-Etoile est consacré aux réfugiés

Bertrand Lethu explique que c'est un sujet qui s’est imposé comme une évidence lorsque des réfugiés ont été accueillis dans sa paroisse. Il le raconte avec émotion : "J'ai été très frappé de voir les visages marqués de ces personnes qui avaient tout quitté, souvent en hâte, pour sauver leur vie et celles de leurs enfants. Deux enfants d'une de ces familles ont rejoint le groupe des servants de messe. Je crois que malgré les épreuves qu'ils avaient vécues, ils étaient fiers d'être dans le chœur comme les autres enfants". Cette bande-dessinée avec l’histoire du petit Josef, l’un des personnages principaux, peut justement permettre aux enfants de se poser la question à leur niveau: "que puis-je faire, moi, pour contribuer à ce que ces personnes aient une vie meilleure ?"

Un mot sur les illustrations

Elles sont l’œuvre de Fanny Roch, illustratrice jeunesse vendéenne. C’est elle qui a illustré déjà le tome 1, "Sœur Marie-Étoile et l’invitée surprise". Et pour ce nouvelle épisode de la série, on peut dire que Fanny Roch a vraiment le geste à la fois doux, subtil adapté aux enfants. Elle a su dessiner avec délicatesse et beaucoup de fraicheur la vie difficile de ces réfugiés.

"Soeur Marie Etoile mène l'enquête", 14 euros ​Yeshoua Editions