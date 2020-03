Supporter le confinement, l'expérience des astronautes

Le confinement, une situation que les astronautes connaissent bien. 15 jours avant leur départ pour la Station spatiale internationale (ISS pour International Space Station), ils sont mis en quarantaine. Puis, une fois à bord de l'ISS, le confinement dure pendant plusieurs mois, auxquels il faut ajouter au moins un mois et demi d'isolement à leur retour sur Terre. Au sein de l'Agence spatiale européenne (ESA pour European Space Agency), Romain Charles aide les astronautes à vivre l'isolement.



conseils pour bien vivre le confinement

En tant qu'ingénieur support, Romain Charles aide les astronautes de l'ESA à supporter l'isolement. Il a notamment accompagné Thomas Pasquet lors sa mission à bord de l'ISS.

"Un des points qui est important c'est d'être bien occupé, conseille-t-il, avoir des choses à faire permet de ne pas broyer du noir, c'est bien aussi de se dire que ce confinement est temporaire, on ne sait pas la fin mais on sait que ça va finir, ça permet de relativiser." Pour Romain Charles, le "confinement permet de mieux se connaître". En ce qui le concerne il a pu observer notamment le nombre d'heures sommeil dont il a besoin.

La mission Mars 500

S'il n'a jamais été dans l'espace, il connaît bien le confinement puisqu'en 2011, Romain Charles a participé à la mission Mars 500. Elle avait pour but de récréer les véritables conditions d'un voyage aller-retour vers Mars, pour savoir si "l'Homme est psychologiquement et physiologiquement capable d'endurer le confinement d'un tel voyage vers Mars".

"On est restés 520 jours, à peu près un an et demi, dans un environnement clos avec cinq autres membres d'équipage - trois russes, un chinois et un italo-colombien." Au fil des jours "on devient de vieux amis, on passe du temps à discuter ensemble : cette relation permet de tenir". De s'entraider aussi, quand l'un ou l'autre éprouve des difficultés. "On a tous des hauts et des bas mais pas au même moment." Et selon lui, de la qualité des relations humaines dépend le "succès" de la mission.