Tempête et météo agitée

Cela souffle fort, tout bouge, tout tangue ! Tout va toujours plus vite !

Tout le monde est pressé voire stressé à l’idée de ne pas pouvoir suivre le rythme et certains craignent de se voir emporté par une bourrasque ou une inondation.

L’entreprise peut contribuer à entretenir le phénomène. Les exigences sont fortes : il faut innover plus vite, augmenter les compétences, livrer plus tôt car il faut satisfaire les besoins clients toujours plus pointus et plus urgents.

D’ailleurs, les femmes qui n’auront plus le temps de s’arrêter pour un congé maternité pourront stocker des ovocytes afin de ne pas pénaliser leur carrière.

L’information est permanente et en boucle et les opérations financières boursières s’opèrent au millième de seconde !

Mais jusqu’où et pourquoi cette accélération sans répit !

Aux EDC, nous pensons qu’il est temps de sonner la corne de brume car la tempête s’accompagne d’un brouillard. Chacun s’agite au risque de se perdre, de percuter une falaise et de s’échouer !

Une agitation momentanée ou dans une mutation ?

Nous vivons une réelle mutation technologique, numérique, sociétale. Il nous faudra intégrer ces éléments pour vivre avec notre temps. Comme à chaque époque il nous faudra entreprendre, co-créer et innover pour bâtir le monde de demain. Par contre, il est vrai que le tourbillon actuel ressemble de plus en plus à une agitation. Nous brassons beaucoup d’air et nous commençons à produire plus d’écume que de transformations bénéfiques.

A chaque événement médiatique, une nouvelle loi surgit pour donner l’illusion que l’on s’occupe de la situation avec sérieux. Le politique trop souvent au lieu de poser une vision de la société traite les effets et en oublie les causes.



quelles alternatives proposer à nos auditeurs ?

Nous sonnons la corne de brume pour inviter chacun à ralentir les moteurs, à prendre du recul et se mettre aux abris des côtes pour se protéger de ce tourbillon. Savoir s’arrêter alors que la tâche paraît immense n’est pas du renoncement, c’est de la sagesse et de la tempérance.

Et n’oublions pas la foi. Quand les apôtres dans la barque sont pris de peur, c’est le Christ lui-même qui vient apaiser les éléments et redonner confiance. Mettons-nous à sa suite.

Nous ne renonçons pas aux EDC à co-créer car notre envie d’entreprendre n’a jamais été aussi grande, mais nous devons commencer par arrêter de nous agiter pour redonner du sens et laisser l’Esprit Saint nous guider dans une construction volontariste d’une société du bien commun.

Profitant de sa brise légère et de ses vents favorables, nos bateaux iront alors à bon port et les plus fragiles y auront leur place.