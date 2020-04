Trois questions à... Auriane Guilbaud

Et intéressons-nous ce matin à l’Organisation Mondiale de la santé critiquée sur sa gestion de la crise du coronavirus. Joue-t-elle sa crédibilité dans cette crise du coronavirus ? Donald Trump est même allé jusqu’à suspendre le financement américain à l’organisation. L'OMS assure pourtant avoir alerté la communauté internationale “dès le premier jour”. Une chose est sûre, beaucoup de questions se posent sur son rôle. On en parle ce matin avec Auriane Guilbaud, chercheuse au CNRS et enseignante en sciences politiques à l'université de Paris 8.