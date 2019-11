Tu seras une femme, ma fille

Castille, ce matin c’est à toi que j’aimerais parler. Tu vois ma fille, samedi dernier, partout en France, elles étaient 150 000 à marcher dans les rues de notre pays contre les violences faites aux femmes. Toutes les violences : sexuelles, sociales, psychologiques. Toutes ces violences qui voudraient nous faire croire qu’il y a une différence entre être un Homme ou une Femme. Toutes ces violences qui ont provoqué la mort de 117 femmes depuis Janvier dernier.

Oui, en France, en 2019, on peut encore mourir sous les coups de son conjoint, parce qu’on est femme. Oui, en France, en 2019, on peut encore se faire interpeller dans la rue par la vulgarité sur sa féminité.

Oui, en France en 2019, ma petite fille, du haut de tes 2ans j’ai bien conscience que cela te semble loin et improbable. Loin de moi l’idée de t’éduquer dans un monde qui opposerait les Hommes et les Femmes. Il y en a tellement qui sont des mecs bien, il y en a tellement qui voudraient, comme nous, que les choses changent, il y a tellement de papas qui éduquent leurs garçons à comprendre et aimer la complémentarité.



Elle est là notre arme : l’éducation. Permettre de vous donner la conscience de vos particularités, de vos ressemblances et assez de racines pour savoir être solides quand la violence arriverait. J’aimerais que tu trouves des lieux, à l’école et ailleurs, où tu apprennes à connaître tes limites, à les poser, à te faire des amies vers qui te tourner.

J’aimerais que tu grandisses en comprenant ce que tu peux accepter, ce que tu dois refuser, ce fameux « savoir dire non », la liberté de te choisir. J’aimerais que tu apprennes à aimer comme on aime à l’adolescence et puis un peu après, avec les douleurs qui vont avec cet âge, mais bien loin de l’humiliation ou du sexisme ordinaire. Je te souhaite de croiser sur ta route des hommes et des femmes qui, en attitudes, en propos et en actes, sauront faire grandir la femme que tu deviendras : bien dans sa tête, bien dans son corps. Un corps et une relation affective que tu dois apprivoiser, comprendre, aimer. Et c’est notre rôle d’éducateur de mettre ce sujet en lumière, d’y poser des mots simples, de provoquer le débat et la discussion en cassant les stéréotypes.



Je me plais à imaginer que tu seras scout et guide et que, dans la co-éducation, tu découvriras que l’altérité c’est une des plus belles aventures de la vie. On parle de plus en plus de leadership féminin parce que vous devez apprendre votre valeur et votre capacité à prendre des responsabilités personnelles et professionnelles.

Que tu aimes construire des plateformes dans les arbres, cuisiner au feu de bois, faire un projet vélo, devenir chef d’équipe, écrire un dossier de subvention ; Que tu sois littéraire, bricoleuse, grimpeuse, danseuse, je te souhaite que cela se fasse non pas loin des garçons mais avec eux, que tu t’apprennes y compris dans leur regard.



Je ne sais pas ce que c’est qu’être féministe Castille et si c’est bien ou non, j’ai du mal quand on met les gens dans des cases. Mais si être féministe c’est vouloir que tu sois plus tard une adulte heureuse et épanouie qui puisse choisir son avenir sans prédisposition liée à ta féminité alors oui je veux bien être féministe.