Une action en justice pour alerter sur l'accès des mineurs à la pornographie

La Cour d’appel vient de donner raison aux AFC, qui poursuivaient en justice trois sites pornographiques accessibles aux mineurs ou représentant des mineurs. L’un diffuse des dessins animés pornographiques avec des personnages imaginaires mais représentés comme des mineurs. Le second, diffuse gratuitement des vidéos pornographiques amateurs. Et le troisième, permet à un client d’ordonner à un "modèle" bien souvent résidant dans un pays pauvre d’exécuter, via une web cam, des actes sexuels contre un paiement.

Pour ces trois sites, la justice a enfin reconnu, contredisant la première instance, qu’ils comportent des images accessibles aux mineurs, et que le premier représente même des mineurs, sans aucune ambiguïté. Il est tout de même étonnant que plus de dix ans aient été nécessaires pour faire aboutir cette procédure alors qu’il s’agit de protection des mineurs !

Parmi les nombreux sites, nous avons attaqué ceux-là pour alerter sur l’accès des mineurs au porno. Par exemple, le site avec les dessins animés demande simplement de confirmer qu’on a plus de 18 ans pour y accéder.

Nous avons aussi voulu structurer le droit. Dans son arrêt, la Cour d’appel n’a pas voulu revenir sur la définition traditionnelle de la prostitution qui sous-entend un contact physique. Or, dans le cas du troisième site, il n’y a pas de contact entre l’utilisateur et la personne à qui il est demandé des "prestations" en ligne. Pourtant les actes demandés relèvent bien de la prostitution. Nous allons donc nous pourvoir en cassation sur ce dernier point afin de tenter de faire évoluer la définition de la prostitution.

Si les AFC agissent régulièrement en justice, elles proposent aussi une formation à l’éducation affective et sexuelle ainsi que trois web-séries sur ce sujet. Les AFC sont aux côtés des parents qui souhaitent éduquer leurs enfants à une pratique maitrisée du numérique et pour transmettre un message positif sur l’amour et la sexualité.

La pornographie est une violence faite aux enfants : cette victoire n’est qu’un point d’étape dans le long combat pour protéger les enfants contre la déferlante pornographique sur les écrans.