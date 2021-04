ous envisageons deux émissions pour évoquer ce thème: Comment se vit l’Entraide et la solidarité dans nos Eglises chrétiennes?

Cette émission accueille deux intervenantes: Dorothée Ruegger responsable d’un vestiaire proposé par l’Eglise baptiste de Tours:

La DEPANN, 156 rue Lakanal à Tours; page Facebook

Et Nathalie Martin, responsable dans l’association TEMELEIA de l’Eglise évangéliqueTours Métropole, 110 rue Georges Sand à Tours.

Les deux intervenantes évoquent l’organisation et le fonctionnement de leur association, comment les bénéficiaires y sont accueillis. Elle développent les valeurs qui sous-tendent leur action, le travail d’équipe et de partenariat mis en place, ainsi que quelques perspectives d’avenir...