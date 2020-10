Eglise orthodoxe et écologie.

Une réflexio et un dialogue avec Caroline et Marie Victoire de foucaud surla spécificité de l'orthodoxie, depuis plus d'une trentaine d'années sur la natiure , l'écologie et la création . Découvrir !

Et si vous voulez en savoir plus, 2 ouvrages

Père Placide DESEILLE Foichrétienne et écoligie, Edition du Monastère Saint Antoine le Gd 2017

Patriarche BARTHOLOMEE (éà&() Et Dieu vit que cela était bon .le CERF

Jean-Claude LARCHER Les fondements spirituels de la criseécologique.

éd. des SYRTES 2018 et interview sur You TUBE