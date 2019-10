Jésus, vrai Dieu et vrai homme (2/3)

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu

Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.

Symbole de Nicée

"Il est Dieu, né de Dieu"

"C'est tout à fait incroyable, ce que les premiers chrétiens ont dit !" Certes le credo de Nicée-Constantinople a été écrit en 325, mais il est conforme à l'Évangile de Jean. "Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité." (Jn, 1, 14)

Comment Dieu aurait-il pu s'abaisser au point de devenir homme ? Dire que Dieu s'est fait homme, c'est dire que celui qui est infini est entré dans le temps des hommes ; celui qui est le tout-puissant est devenu un petit enfant ; celui qui est omniscient a adopté l'esprit humain et ses limites.



L'audace des premiers chrétiens

Pour le théologien, il est tout à fait remarquable que les premiers chrétiens "qui étaient des juifs et donc qui avaient une conscience extraordinaire de l'altérité, de la transcendance de Dieu, ont eu l'audace de dire que ce Galiléen, ce fils de charpentier était l'Emmanuel."

Émission d'archive diffusée en novembre 2016