Journée spéciale "Bernadette de Lourdes"

RCF est partenaire du spectacle musical "Bernadette de Lourdes", dont la première représentation se tient le lundi 1er juillet dans la cité mariale. À cette occasion, RCF vous propose une journée spéciale ce lundi 1er juillet.



LUNDI 1er juillet : programmation spéciale

• Père André Cabes, recteur du sanctuaire de Lourdes

Émission "Le Grand Invité" à 8H10

• Émission spéciale en direct de Lourdes, de 16H à 18H

Antoine Bellier et Martin Feron reçoivent les artistes du spectacle, mais aussi leur compositeur Grégoire, le père Régis-Marie de la Teyssonière (auteur de "​La spiritualité de Bernadette", éd. Artège, 2013) et nombreux invités.



Un projet d'envergure

Consacrer un spectacle musical d'envergure à la simple jeune fille qu'était Bernadette Soubirous, voilà un pari audacieux. Les chants signés Grégoire rendent compte de la beauté et de la profondeur du message de Lourdes et de son universalité.

> Découvrir le spectacle musical "Bernadette de Lourdes"

