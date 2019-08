L'importance du souvenir dans la religion chrétienne

En quoi le souvenir est-il important dans la tradition chrétienne ? Frère Erik Varden, moine trappiste en Angleterre et ancien enseignant à l’université de Cambridge, publie "Quand craque la solitude - La mémoire et la vie" (éd. Cerf). Une réflexion sur six phrases tirées des Écritures, qui invitent à se souvenir. Mais pourquoi un tel titre ? Pourquoi associer la mémoire à la solitude ?



"Notre religion est une religion historique qui se base sur des faits, des choses qui se sont réellement passées"

mémoire et solitude

Tout est parti d'un "constat personnel et pastoral" de Frère Varden, celui de la solitude comme "épidémie sociologique" contemporaine. L'abbé du Mont-Saint-Bernard rappelle même qu'une ministre de la Solitude a été nommée en janvier 2018 au Royaume-Uni. Si elle peut faire sourire, cette nomination montre bien l'ampleur du phénomène et le sérieux avec lequel il est envisagé.

Or, qu'est-ce que l'Église ? "Une communauté d'amitié", répond Erik Varden, amitié "avec Dieu et entre les disciples du Seigneur". Aussi, quand la communauté des chrétiens se réunit, elle "fait mémoire de l'action de Dieu dans la création et dans la vie de chacun". La communauté de l'Église est fondée sur une mémoire partagée tout en étant "radicalement orientée vers l'avenir", puisque "le Dieu auquel nous croyons renouvelle toute chose". Frère Varden propose d'envisager la mémoire comme un enracinement, à partir duquel la communauté se déploie. "Notre religion est une religion historique qui se base sur des faits, des choses qui se sont réellement passées."



six Phrases bibliques sur la mémoire

Dans son ouvrage, Erik Varden médite six phrases bibliques qui font référence à cette injonction de se souvenir. Il les commente en s'inspirant parfois d'œuvres littéraires.

• "Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras" (Gn 3, 19)

• "Rappelez-vous que vous avez été esclaves en Égypte" (Dt 5, 15)

• "Rappelez-vous la femme de Lot" (Lc 17, 32)

• "Vous ferez ceci en mémoire de moi" (Lc 22, 19)

• "Le Paraclet vous rappellera tout"

• "Gardez-vous d'oublier votre Dieu" (Dt 6, 12)

Émission diffusée en mai 2019