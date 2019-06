La science, un chemin vers Dieu ?

Foi et science seraient-elles deux sœurs ennemies ? C’est, avouons-le, ce que nous avons l’habitude d’entendre, et peut-être cette opinion, malgré sa simplicité ou plutôt son simplisme, nous l’avons faite nôtre plus ou moins secrètement. Selon cette opinion commune : la foi serait du registre de l’irrationnel tandis que la science serait du côté de la raison.

Quand on scrute l’histoire, on s’aperçoit que cette idée est relativement récente, héritée en partie du courant scientiste et positiviste du XIXe siècle. Pendant longtemps c’est le christianisme qui a été à l’origine de grandes avancées scientifiques, qui les as promues et encouragées, témoignant par là même que la foi n’a rien d’irrationnel ou de mythologique.

Certes, il ne s’agit pas de confondre la théologie et la science. Chaque discipline a son épistémologie propre. Pour autant, il y a plus de profit à faire dialoguer foi et science qu’à laisser chacun de ces domaines s’isoler et se replier sur lui-même.