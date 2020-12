Le drame de l’inceste

"L’inceste peine toujours à se faire reconnaître. Il n’existe pas en tant que tel dans le code pénal. Et pourtant c’est un immense drame.



Dans plus de 80% des cas d’abus sexuels sur un mineur, l’agresseur appartient au milieu familial : père mais aussi mère incestueux, frère, oncle, beaux-pères et éventuellement (et les familles recomposées multiplient les risques). Le plus souvent il s’agit d’agresseurs masculins sur des filles… Comment aider un enfant, une jeune à signaler un proche alors qu’il/elle sait trop bien qu’un tel signalement conduira son agresseur en prison et qu’il/elle se sentira coupable de « détruire » sa famille ? Comment répondre à ces situations en sachant que certaines familles sont très destructrices ? Tragique de l’inceste."