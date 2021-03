Le label Eglise verte

Le label oecuménique "Eglise Verte" encourage les paroisses à s'engager pour l'écologie ; Couleur Réformée reçoit aujourd'hui Sylvie Cohu, membre de l'Observatoire Laudato Si et coordinatrice des communautés "Eglise Verte" en Gironde.



On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le

Pasteur Samuel Duval, le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.