Les premiers pas de la psychiatrie en lien avec les auteurs d'abus

Avec cette émission, Marie-Jo Thiel acceuille un nouvel invité, Pr J.G. Rohmer, psychiatre au CHU de Strasbourg et responsable du CRAVS. C'est l'occasion d'évoquer la figure des auteurs d'abus (sexuels et autres).



Depuis quelques décennies, les abus sexuels et autres sont mieux reconnus. Les passages à l'acte n'en restent pas moins mystérieux. Cette émission avec un nouvel invité en la personne de J.G. Rohmer, psychiatre, responsable du CRAVS (Centre Ressource pour les auteurs de violences sexuelles) est l'occasion d'évoquer certaines évolutions durant le 20e siècle et spécialement les dernières décennies, mais aussi comment un jeune médecin a eu l'occasion de s'orienter vers la psychiatrie et finalement dans un travail auprès des patients sortant de prison ou en sursis, mise à l'épreuve, service de probation pour réinsertion, un travail en lien avec le système judiciaire qui à Strasbourg, a été inauguré par le prof. Michel Patris et la magistrate Josiane Bigot. C'est l'occasion d'insister sur un changement de paradigme: le passage d'un rapport de méfiance à une relation de confiance.