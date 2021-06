Ordinations Sacerdotales - Viens et Suis Moi avec Gaël Catalano et Antoine Clément

Le 27 juin Antoine Clément et Gaël Catalano seront ordonnés prêtres à 15h30 en la Cathédrale St Julien. Avant cette grande fête qui sera à suivre sur RCF Sarthe, Antoine revient sur son parcours d'Homme conduit par la foi et le Seigneur qui "écrit droit mais avec des lignes courbes".

Antoine a grandi à Paris, au sein d’une famille pratiquante et unie. Engagé dès son enfance dans le scoutisme et le service aux plus petits, il conçoit sa vocation comme un don. Un don reçu de ses parents, de l’Eglise et de ses amis. Antoine a toujours su qu’il voulait donner sa vie au Seigneur.

Après avoir travaillé quelques années comme charpentier, il devient novice en l’abbaye Notre-Dame des Neiges, en Ardèche. En 2015, Antoine rentre au séminaire pour répondre à cet appel qui le dépasse... Il choisit alors de servir dans le diocèse du Mans, pour retrouver ses racines familiales. Antoine sera ordonné prêtre par Monseigneur Le Saux le 27 juin prochain. Avec RCF Sarthe, découvrez son témoignage de Foi et sa joie communicative.