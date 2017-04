Philippe de Lachapelle : "Et si les plus fragiles Ã©taient l'avenir de l'homme"

"Et si les plus fragiles étaient l'avenir de l'homme ?", tel était le thème de la conférence donnée cette semaine par Philippe de Lachapelle, le directeur de l'Office Chrétien des Personnes Handicapées.

Il était à Saint-Etienne appelé par L'association PARM, "Pierre d'angle, Raoul et Madeleine", issue de la fondation Raoul Follereau et créée par le Docteur Bossu et son épouse.

PARM et son nouveau président, Emmanuel Bailleux, est en effet à l'origine de l'aménagement d'une maison de vie et de partage à Saint-Etienne, pour14 personnes en situation de handicap mental qui y vivront avec des personnes valides.

L'occasion était belle d'avoir à notre micro Philippe de Lachapelle. Il répond à Anne-Marie Vergnon.



© cliché La Vie